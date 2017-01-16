Девальвація гривні до кінця року становитиме 30-32 гривні за долар - експерти

Тенденція девальвації національної валюти України поточного року збережеться і до кінця року курс гривні до долара становитиме 30-32 гривень/долар, при цьому основні коливання на валютному ринку традиційно очікуються на початку і наприкінці року, вважають опитані УНІАН експерти.

Зокрема, на думку директора аналітичної групи Case Україна Дмитра Боярчука, до кінця 2017 року гривня подешевшає до 30 гривень/долар, при цьому протягом року динаміка буде нагадувати сценарій 2016 року, з посиленням коливань на початку та наприкінці року. "Девальвація, очевидно, буде підштовхувати ціни, але не критично. Загалом інфляція сповільниться порівняно з 2016 роком. Критичного впливу на економіку також не очікується", - зазначив експерт.

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Представник Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран прогнозує, що на кінець 2017 року гривня буде перебувати в коридорі 30-32 гривень/долар, тобто подешевшає пропорційно планованої інфляції. "У разі обвалу цін на сталь і залізорудну сировину можна очікувати прискорення девальвації, поки ж ціни більш-менш стабільні і навіть трохи зростають", - прокоментував він, зазначивши, що такий сценарій повинен влаштувати населення і бізнес, а також дозволить НБУ виконати цілі щодо інфляції.

Визначальними факторами нового витка девальвації експерти назвали надлишок гривневої ліквідності на ринку після активних бюджетних виплат уряду в кінці 2016 року і націоналізації "Приватбанку", а також корупційну складову.

"Prozorro дуже наочно показує, які укладають контракти місцева влада під кінець року. Всі ці 43-дюймові телевізори з цінником під 200 тисяч гривень вимагають негайної конвертації у валюту відразу після свят", - зазначив голова ради громадської організації "ACI Україна" Павло Козак, маючи на увазі недавній скандал з купівлею одним із сільрад у Рівненській області техніки за завищеною ціною.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта продовжує знецінюватися з середини грудня 2016 року. Сьогодні, 16 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,7/27,8 гривні/долар, а курси готівкового ринку наближаються до позначки в 30 гривень/долар.

Нацбанк пояснив підвищену волатильність обмінного курсу гривні на міжбанківському валютному ринку зниженням пропозиції валюти в результаті традиційного для перших місяців року сезонного спаду ділової активності.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривень/долар.

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