Рева анонсував законопроект, який "може викликати шок", але зробить Пенсійний фонд бездефіцитним

Міністерство соціальної політики України в рамках реформи пенсійної системи представить у березні законопроект, який дасть змогу зробити Пенсійний фонд бездефіцитним до 2024 року, повідомляє прес-служба міністерства з посиланням на голову відомства Андрія Реву.

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«Якщо цю схему буде прийнято, то дефіцит Пенсійного фонду зникне в 2024 році. Ця система соціально справедлива, оскільки і для президента, і для простого працівника встановлюється однаковий підхід до нарахування пенсій», - цитує Реву прес-служба Мінсоцполітики.

За словами міністра, ухвалення цього законопроекту може викликати в українців шок, який можна порівняти з тим, який вони пережили через підвищення тарифів на комунальні послуги, але це вимушений крок, щоб збалансувати Пенсійний фонд.

Згідно з повідомленням, даний законопроект передбачає, що джерелом для виплати пенсій по інвалідності буде не Пенсійний фонд, як зараз, а Фонд соціального страхування. Також відбудуться зміни в категорії пенсіонерів, які вийшли на пенсію за вислугою років. У цій категорії залишаться тільки військовослужбовці, а їхні внески буде збільшено вдвічі. Крім того, даний законопроект передбачає скасування всіх пільг.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство соціальної політики України в рамках реформи пенсійної системи пропонує зменшити страховий стаж для виходу на пенсію за віком до 15 років станом на 1 січня 2018 року, що дасть змогу 30% громадян претендувати на пенсію.