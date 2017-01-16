В Україні вирішив самоліквідуватися ще один банк

Згідно з порядком денним зборів, опублікованим у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі акціонери мають намір обрати ліквідаційну комісію, а також затвердити порядок та терміни ліквідації банку.

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Цього року про наміри акціонерів ліквідувати банк повідомляв також «Фінбанк» (м. Одеса), акціонери якого розглянуть питання на зборах 1 лютого.

У 2016 році Національний банк дав дозвіл на ліквідацію за ініціативою власників двох банків - «Фінанс Банку» та «Інвестиційно-трастового банку».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для ряду невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття і ліквідації на банківському ринку України прискоряться.

В ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки НБУ прийняв рішення про виведення з ринку щодо 88 банків. У тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 - 2015, 21 - в 2016 і 1 - в 2017 році. Рішення про скасування регулятор прийняв стосовно 81 з цих банків. Тільки 1 банк відновив роботу після продажу інвестору.