Порятунок гривні триває: НБУ продав банкам майже 40 мільйонів доларів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 16 січня, продав банкам 38,7 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах склав 52,7 мільйона доларів, середньозважений курс аукціону – 27,7180 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 27,7405 гривні/долар, учасники ринку уклали 124 угоди на суму 46,06 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,77/27,90 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 29,4056/29,5433 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4655/0,4682 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,7526 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 22 угоди на суму 6,4 мільйона доларів.