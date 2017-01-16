У Кабміні пояснили, чому в Україні низькі пенсії

Низький розмір пенсій в Україні пояснюється переважно низьким рівнем платіжної дисципліни в країні і небажанням платити податки в повному обсязі, сказав в ефірі одного з телеканалів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

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«На сьогоднішній день понад 50% працюючих громадян або не сплачують податки до Пенсійного фонду, або сплачують їх у неповному обсязі. І треба всім нам зрозуміти, всім працюючим, що ми платимо свої податки не абстрактній державі, яка незрозуміло куди їх витрачає. Ми платимо податки зі своїх зарплат своїм рідним і близьким, які сьогодні перебувають на пенсії. І коли ставиться державі або представникам влади питання «чому у нас такі низькі пенсії?», єдина відповідь на це питання полягає в тому, що низькі пенсії у нас тому, що у нас не прийнято в повному обсязі і чесно платити податки», - сказав віце-прем'єр.

Він висловив упевненість, що в країні, де половина громадян не сплачують податків або сплачують їх у неповному обсязі, бути високих пенсій не може. «Не можуть бути високі пенсії в країні, де розмір легальних зарплат абсолютно мізерний, бо пенсія - це похідна від зарплати. Ще раз змушений наголосити: ми сподіваємося, що від підвищення зарплат в Україні, від підвищення мінімальної зарплати вдвічі - до 3200 гривень, у тому числі, вийде серйозний ефект і додатковий ресурс до Пенсійного фонду України», - сказав Розенко.

Раніше віце-прем'єр-міністр зазначав, що Україна гостро потребує пенсійної реформи, однак її метою повинно стати скорочення дефіциту Пенсійного Фонду, а не обов'язкове підвищення пенсійного віку.