"Фантазії" Мінсоцполітики про "шокову" пенсійну реформу зникли з сайту Кабміну

Урядовий портал видалив новину про підсумки зустрічі міністра соцполітики Андрія Реви і постійного представника Міжнародного валютного фонду Жерома Ваше, в якій йшлося про основні складові пенсійної реформи в Україні.

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Як раніше писав УНІАН, прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову відомства Андрія Реву в цьому повідомленні зазначала, що міністерство в рамках реформи пенсійної системи представить у березні законопроект, який дозволить зробити Пенсійний фонд бездефіцитним до 2024 року. За словами Реви, він повинен набути чинності в липні.

«Якщо ця схема буде прийнята, то дефіцит Пенсійного фонду зникне в 2024 році. Ця система соціально справедлива, оскільки і для президента, і для простого працівника встановлюється однаковий підхід до нарахування пенсій», - цитувала Реву прес-служба Мінсоцполітики.

За словами міністра, ухвалення цього законопроекту може викликати в українців шок, порівнянний з тим, який вони пережили через підвищення тарифів на комунальні послуги, але це вимушений крок, щоб збалансувати Пенсійний фонд.

Згідно з повідомленням, даний законопроект передбачає, що джерелом для виплати пенсій з інвалідності буде не Пенсійний фонд, як в даний час, а Фонд соціального страхування. Також відбудуться зміни в категорії пенсіонерів, які вийшли на пенсію за вислугою років. У цій категорії залишаться тільки військовослужбовці, а їхні внески будуть збільшені в два рази. Також даний законопроект передбачає скасування всіх пільг.

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Також Мінсоцполітики пропонує зменшити страховий стаж для виходу на пенсію за віком до 15 років станом на 1 січня 2018 року, що дозволить 30% громадян претендувати на пенсію.

"Якщо раніше пропонувалося на момент виходу на пенсію, - за час "ч" було взято 1 січня 2021 року – обов'язковою вимогою отримання пенсії потенційний пенсіонер на цю дату повинен мати не менше 20 років страхового стажу, при цьому загального – 30 років, тоді тільки 8% українців могли б претендувати на пенсію. Зараз мова йде про те, щоб знизити цю страхову цифру до 15 років, але на момент 1 січня 2018 року, і тоді вже 30% громадян зможуть претендувати на державне пенсійне забезпечення", - цитувала Реву прес-служба Мінсоцполітики.

Рева зазначив, що такий строк дано, щоб "всі молоді почали сплачувати внески, а старші почали приводити в порядок свою страхову пенсійну картину з оплатою єдиного соціального внеску".

За словами міністра, пенсіонери поділяються на чотири категорії.

Перша – пенсії за віком. Їх буде платити Пенсійний фонд. Буде можливість купити собі 15 років страхового стажу. Скажімо, до такої категорії громадян міністр відносить тих, хто працює за кордоном. Ця сума становитиме близько 130 тисяч грн: 704 гривні за кожен місяць множиться на 15 років. Рева прогнозує, що таких може бути близько 1,5 тисячі осіб.

Також, можливо, законодавчо пропишуть, що той, хто претендує на пенсію, не може одночасно працювати: або пенсія, або робота.

Другий вид пенсій за інвалідністю. Їх буде виплачувати Фонд соціального страхування, який почне працювати вже з квітня цього року. Міністр наполягає на ревізії через зловживання. За його словами, не всі офіційно визнані людьми з інвалідністю насправді такі – особливо є питання до 3-ї групи інвалідності.

Фонд соціального страхування буде фінансувати і пенсії з втрати годувальника.

У четвертій категорії пенсій за вислугою років – залишаться лише військовослужбовці. Вислуга буде фіксованою – 25 років. Однак єдиний соціальний внесок з їх зарплат буде сплачуватися у подвійному розмірі. За задумом, до 60 років пенсію військовослужбовці будуть отримувати з держбюджету, а після 60 – з Пенсійного фонду.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року Рева зазначав, що в Україні до 2025 року тільки 8% чоловіків і 10% жінок будуть отримувати пенсії за віком, при цьому час виходу на пенсію буде диференційовано, і кожен майбутній пенсіонер сам вибере пенсійний вік залежно від обсягу виплачених внесків до Пенсійного фонду.

Проведення в Україні пенсійної реформи є однією з ключових реформ, озвучених основним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. При цьому завданням реформи є скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 150 млрд грн і буде покритий переважно за рахунок дотацій з державного бюджету.

За розрахунками уряду, скорочення дефіциту ПФ можливо за рахунок детінізації зарплат і підвищення рівня платіжної дисципліни, зокрема, дисципліни сплати єдиного соціального внеску як ключового платежу до Пенсійного фонду. На поточний момент із 16 млн працюючих громадян України ЄСВ платять не більш як 10 млн.