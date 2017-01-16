Грошова база в Україні за минулий рік зросла майже на 14%

Обсяг грошової бази в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 13,6% – до 381,575 мільярда гривень.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі в грудні обсяг грошової бази зріс на 6,7%.

Читайте такожУ Нацбанку підрахували кількість готівкових грошей в обігу (інфографіка)

Обсяг готівки поза банками зріс на 8,9% у грудні та на 11,5% - з початку року - до 315,175 мільярда гривень.

Грошовий агрегат М3 (монетарна маса) зріс на 5,4% у грудні та на 10,8% з початку року - до 1,102 трильйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в 2015 році зріс на 0,8% – до 336 мільярдів гривень.