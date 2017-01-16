В Україні обсяг депозитів у гривні зростає, у валюті - знижується

Обсяг депозитів в українських банках в 2016 році, за оперативними даними, у національній валюті зріс на 8,7% – до 425,624 мільярда гривень, але при цьому знизився в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 0,4% - до 13,245 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі в грудні загальний обсяг гривневих депозитів в українських банках зріс на 4%, валютних в доларовому еквіваленті знизився на 1,9%.

Гривневі депозити юридичних осіб зросли на 6% у грудні та на 12% з початку року, фізичних осіб – на 1,9% у грудні та на 5,2% - з початку року.

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Валютні депозити юридичних осіб знизилися на 2,1% в грудні, але при цьому зросли на 3,3% з початку року, фізичних осіб – знизилися на 1,8% у грудні та на 2,4% з початку року.

Також повідомляється, що залишки по гривневих кредитах знизилися на 0,7% в грудні, але при цьому зросли на 17,5% з початку року – до 505,926 мільярда гривень.

Залишки за валютними кредитами у доларовому еквіваленті скоротилися на 1,5% у грудні та на 20,2% з початку року - до 18,206 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2015 році у національній валюті зріс на 6,2% - до 388,7 мільярда гривень, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті знизився на 32,1%, до 13,2 мільярда доларів.