Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні становить $2,3 мільярда

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-листопаді 2016 року склав 2,324 мільярда доларів проти 315,5 мільйонів доларів профіциту за аналогічний період минулого року.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України в січні-листопаді 2016 року до січня-листопада 2015 року знизився на 5,9% – до 32,734 мільярда доларів, імпорт зріс на 1,8%, до 35,059 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,93 (у січні-листопаді 2015 року – 1,01). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводилися з партнерами з 223 країн світу.

Згідно до наведених даних, обсяг експорту товарів у країни ЄС порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 3,1% – до 12,202 мільярда доларів і склав 37,3% у загальному обсязі експорту.

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Імпорт товарів з країн ЄС за цей період зріс на 8,9% – до 15,330 мільярда доларів і склав 43,7% у загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 27,4% – до 3,2 мільярда доларів, імпорту з РФ – на 33,7%, до 4,623 мільярда доларів.

У Держстаті нагадали, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-жовтні 2016 року склав 2,089 мільярда доларів проти 397,1 мільйона доларів профіциту за аналогічний період минулого року.