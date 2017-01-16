Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування зріс майже на 9%

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 січня 2017 року склав 15,316 мільярда гривень, що на 1,232 мільярда гривень або на 8,7%, більше показника на 1 січня 2016 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, у тому числі в грудні обсяг фінансових ресурсів зріс в 2 рази.

В кінці грудня 2016 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про випуск облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 7,9 мільярда гривень для кредитування Фонду гарантування вкладів.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізосіб на 1 листопада 2016 року становив 7,83 мільярда гривень, що на 18,6% більше показника на 1 жовтня.

У 2015 році обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів скоротився на 2,789 мільярда гривень, або на 16,5%.