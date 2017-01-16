Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,72 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2772,1541 (16 січня – 2766,9232)

100 EUR – 2936,8201 (16 січня – 2949,8168)

10 RUR – 4,6507 (16 січня – 4,6605)

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,50/27,60 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,1665/29,2725 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4517/0,4531 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,7215 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 388 угод на суму 201,66 мільйона доларів.