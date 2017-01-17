Суд затвердив законно-правовий статус E-Dinar Coin

Згідно з офіційними даними, в більшості великих країн використання цифрових валют не заборонено. Але державні органи аж ніяк не заохочують здійснення покупки-продажу будь-яких товарів і послуг за допомогою криптовалют у магазинах, готових приймати її до оплати, і яких стає все більше по всьому світу.

Легалізацію E-Dinar Coin представники компанії вважають своєю перемогою і готують наступний судовий позов. Компанія планує оскаржити встановлену монополію в американській корпорації Apple, яка передбачає реалізацію лише п'яти криптовалют на AppMarket. З огляду на незаконність дій корпорації-гіганта при встановленні даних обмежень компанія E-Dinar Coin готова відстоювати свої права на реалізацію криптовалюти на платформу і застосувати всі необхідні заходи для вирішення даного положення. Це допоможе забезпечити кожному учаснику E-Dinar Coin можливість просунутого користування децентралізованою системою і криптовалютою за допомогою сучасних технологій — мобільних додатків.

Сьогодні E-Dinar Coin продовжує розвиток. Засновники кажуть, що популярності EDC сприяє той факт, що ця валюта була створена людьми для людей і є оптимальним платіжним засобом у багатьох країнах.

При всій законності криптовалюта є об'єктом підвищеного інтересу правоохоронних, податкових та правових органів, які націлені на отримання більшого контролю над монетами, встановлення жорсткого нагляду та обкладання податками криптовалюти, здатної замінити паперові гроші, що емітуються центральними банками-регуляторами та схильні до волатильності.

E-Dinar Coin функціонує на системі за технологією blockchain і використовує алгоритм майнінгу на основі delegated proof-of-stake (найнадійніший метод розподілу даних), а обсяг її емісії, на відміну від конкурентів, має такий масштаб, що його буде достатньо для забезпечення всіх бажаючих засобом для взаємних розрахунків: швидко, анонімно, незважаючи ні на які кордони та адміністративні обмеження. Крім того, E-Dinar Coin націлена на розвиток технології blockchain, розробку нових універсальних проектів по збереженню навколишнього середовища та поліпшення якості життя кожної людини на землі.

Сучасні гроші більше не забезпечені реальними активами і можуть втратити свою купівельну спроможність і викликати подальшу гіперінфляцію. Криптовалюта ж є єдиним надійним виходом з цієї нестабільної ситуації, яка негативно впливає на глобальну фінансову систему.

Рішення суду про легалізацію криптовалюта E-Dinar Coin є за посиланнями:

http://bit.ly/2isY2Xk

http://bit.ly/2iacVA7