МВФ покращив прогноз на 2017-2018 роки для світової економіки

Згідно з ним, цього року світова економіка зросте на 3,4 відсотка, а наступного - на 3,6 відсотка, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Прогноз було покращено передусім завдяки розвиненим економікам, які пожвавилися в другій половині 2016 року.

Зокрема, МВФ підвищив прогноз зростання економіки США у 2018 році до 2,5 відсотка (попередня оцінка 2,2 відсотка) через заплановані Дональдом Трампом експансіоністські зміни у фіскальній політиці.

Прогноз на 2017 рік поліпшився також для Європи та Японії, а також Китаю, економіка якого зросте 6,5 відсотка (раніше передбачалося зростання на рівні 6,2 відсотка).

Водночас МВФ різко скоротив прогноз зростання на 2016-2017 рік для Індії - з 7,6 до 7,2 відсотка.