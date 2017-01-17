МВФ покращив прогноз на 2017-2018 роки для світової економіки
Міжнародний валютний фонд (МВФ) у понеділок, 16 січня, оголосив свій прогноз темпів економічного зростання у світі на 2017 та 2018 роки.
Згідно з ним, цього року світова економіка зросте на 3,4 відсотка, а наступного - на 3,6 відсотка, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.
Прогноз було покращено передусім завдяки розвиненим економікам, які пожвавилися в другій половині 2016 року.
Зокрема, МВФ підвищив прогноз зростання економіки США у 2018 році до 2,5 відсотка (попередня оцінка 2,2 відсотка) через заплановані Дональдом Трампом експансіоністські зміни у фіскальній політиці.
Прогноз на 2017 рік поліпшився також для Європи та Японії, а також Китаю, економіка якого зросте 6,5 відсотка (раніше передбачалося зростання на рівні 6,2 відсотка).
Водночас МВФ різко скоротив прогноз зростання на 2016-2017 рік для Індії - з 7,6 до 7,2 відсотка.