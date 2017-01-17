МВФ покращив прогноз на 2017-2018 роки для світової економіки

06:06, 17 січня 2017
Фінанси
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) у понеділок, 16 січня, оголосив свій прогноз темпів економічного зростання у світі на 2017 та 2018 роки. 

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з ним, цього року світова економіка зросте на 3,4 відсотка, а наступного - на 3,6 відсотка, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Прогноз було покращено передусім завдяки розвиненим економікам, які пожвавилися в другій половині 2016 року.

Зокрема, МВФ підвищив прогноз зростання економіки США у 2018 році до 2,5 відсотка (попередня оцінка 2,2 відсотка) через заплановані Дональдом Трампом експансіоністські зміни у фіскальній політиці.

Прогноз на 2017 рік поліпшився також для Європи та Японії, а також Китаю, економіка якого зросте 6,5 відсотка (раніше передбачалося зростання на рівні 6,2 відсотка).

Водночас МВФ різко скоротив прогноз зростання на 2016-2017 рік для Індії - з 7,6 до 7,2 відсотка.

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Теги: #МВФ#економіка