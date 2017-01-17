Міжнародна фінансова підтримка залишається важливою для економіки України - Порошенко

Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, а також урядів країн "Великої сімки" залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності та ефективності реформ, заявив Порошенко.

Читайте такожБайден закликав Україну виконувати вимоги МВФ і проводити реформи в енергетичному секторі«Ця підтримка дозволила стабілізувати економічну ситуацію в країні в 2016 році і посилила впевненість потенційних інвесторів у запуску власних проектів в Україні, можливо, уже в 2017 році», - цитує прес-служба Порошенка.