Міжнародна фінансова підтримка залишається важливою для економіки України - Порошенко
09:55, 17 січня 2017Фінанси
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Як повідомили в прес-службі президента, про це Петро Порошенко сказав в ході щорічної зустрічі з послами іноземних держав, які акредитовані в Україні.
Порошенко провів зустріч з послами іноземних держав / president.gov.ua
Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, а також урядів країн "Великої сімки" залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності та ефективності реформ, заявив Порошенко.
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