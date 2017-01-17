На підтримку гривні: Нацбанк оголосив аукціон з продажу $100 мільйонів

Національний банк України сьогодні, 17 січня, оголосив черговий аукціон з продажу валюти обсягом до 100 млн дол.

За інформацією на сайті регулятора, заявки банків на купівлю валюти приймаються до 11:30.

Читайте такожДевальвація гривні до кінця року складе 30-32 гривні за долар - експертиКотирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні, 17 січня, до відкриття торгів встановилися на рівні 27,5/27,6 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта продовжує знецінюватися з середини грудня 2016 року. 16 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,7/27,8 грн/долар, а курси готівкового ринку наближаються до позначки 30 грн/долар.

Нацбанк пояснив підвищену волатильність обмінного курсу гривні на міжбанківському валютному ринку зниженням пропозиції валюти в результаті традиційного для перших місяців року сезонного спаду ділової активності.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/долар.