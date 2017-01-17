У Нацбанку пояснили, чому попит на валюту продовжує перевищувати пропозицію

Попит на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України продовжує перевищувати пропозицію під дією ситуативних і сезонних факторів. Про це йдеться у коментарі заступника глави Національного банку України Олега Чурія щодо ситуації на валютному ринку, переданому УНІАН.

Читайте такожГривня спіткнуласяЗа його словами, сьогодні, 17 січня, пропозиція валюти обмежена перш за все у зв'язку зі збігом вчора, 16 січня, вихідного дня в честь Дня Мартіна Лютера Кінга в США і робочого дня в Україні.

Відповідно, як зазначив Чурій, відсутність надходжень валютної виручки на рахунки українських банків вчора вплинула на обсяг обов'язкового продажу валютних надходжень сьогодні.

Водночас, як наголошується в коментарі, залишаються актуальними такі фактори, як сезонний спад ділової активності і зростання гривневої ліквідності компаній-експортерів, які отримали в грудні відшкодування ПДВ на 16 млрд грн.

«З огляду на дію певних чинників, Національний банк продовжує зберігати присутність на міжбанківському валютному ринку. З початку поточного року чистий продаж валюти Нацбанком у ході аукціонів становить 108,8 млн дол. США», - зазначив Чурій.

Він нагадав, що регулятор розширив перелік інструментів на міжбанківському ринку, в тому числі минулого тижня вийшов на ринок з інтервенцією на суму до 10 млн дол. США у формі запиту найкращого курсу, яка підтвердила свою ефективність.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, для підтримки курсу гривні НБУ оголосив аукціон з продажу валюти обсягом близько 100 мільйонів доларів.

Національна валюта продовжує знецінюватися з середини грудня 2016 року. 16 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,7/27,8 грн/долар, а курси готівкового ринку наблизилися до позначки 30 грн/долар.

Нацбанк пояснив підвищену волатильність обмінного курсу гривні на міжбанківському валютному ринку зниженням пропозиції валюти в результаті традиційного для перших місяців року сезонного спаду ділової активності.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривень/долар.