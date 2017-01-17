Торгова війна з Росією коштувала Україні $1 мільярд - Мінінфраструктури

Україна втратила понад 1 мільярд доларів в результаті торговельної війни з Російською Федерацією, повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на заяву заступника міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктора Довганя.

"Ситуація насправді складна. Втрати з-за обмежень транзиту по території РФ складають більше мільярда доларів, це близько 2% ВВП. Це прямі втрати експортерів, які втратили ринки. А ще це втрати перевізників", - заявив він.

Читайте такожОмелян розповів, як українські перевізники працюють в умовах російської блокади

За словами заступника міністра, фактично весь експорт України, який йшов залізничними або автомобільними дорогами через територію РФ, був заблокований.

"Це, мабуть, унікальний випадок транзитної війни, коли РФ 1 січня 2016 обмежила наш транзит в Казахстан терміном на півроку, а потім 1 липня обмеження були продовжені до кінця 2017 року, і поширені на транзит в Киргизстан.

Більш того, навіть незважаючи на їх приписи в указі президента РФ, вони обмежували наш експорт в інші країни Середньої Азії", - додав Довгань.