Гривня на міжбанку "поступилася" долару ще на 5 копійок

У вівторок, 17 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,58/27,65 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 29,4056/29,5433 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4655/0,4682 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,6702 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 66 угод на суму 31,8 мільйона доларів.