Гройсман назвав ключове завдання пенсійної реформи

Ключове завдання пенсійної реформи, яку необхідно провести в Україні, - підвищити розмір пенсій і скоротити дефіцит Пенсійного фонду, сказав у ході спілкування з журналістами прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Нам треба розібратися з пенсійною системою і зробити все, щоб підвищити пенсії. Немає іншого варіанту - люди живуть за межею бідності. І наше завдання - знайти резерви і віддати належне людям, - сказав Гройсман. - І зараз мова йде про зміну пенсійної системи, яка призведе до зменшення дефіциту Пенсійного фонду. Ми такі кроки вже робимо. Детінізація, підвищення зарплати дають такі можливості (зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду)".

"Я чую деякі прогнози (про підвищення пенсійного віку - УНІАН), це розмови ні про що. Намагалися розхитати країну через тарифи - не вийшло. Шукають щось ще, у тому числі пенсійний вік, щоб залякати людей. Але я хочу запевнити, що ми не зробимо нічого поганого щодо громадян. Кожен наш крок буде пропущений через серце з розумінням того, як живе громадянин. Ми будемо чесно вести діалог з суспільством", - зазначив прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, проведення в Україні пенсійної реформи є однією з ключових реформ, озвучених основним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. При цьому завданням реформи є скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 150 мільярдів гривень і буде покритий переважно за рахунок дотацій з державного бюджету.

За розрахунками уряду, скорочення дефіциту ПФ можливо за рахунок детінізації зарплат і підвищення рівня платіжної дисципліни, зокрема дисципліни сплати єдиного соціального внеску як ключового платежу до Пенсійного фонду. На поточний момент з 16 мільйонів громадян України, які працюють ЄСВ платять не більше 10 мільйонів.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко підкреслював, що Україна не брала на себе фіксовані зобов'язання підвищувати пенсійний вік в рамках пенсійної реформи, тому уряд не здійснюватиме якихось кроків в цьому напрямку.