Переговори тривають, але дати засідання Ради директорів МВФ по Україні наразі немає - Гройсман

Україна продовжує переговори з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом, однак поки немає дати підписання нового меморандуму по чотирирічній програмі реформ і засідання Ради директорів Фонду по Україні.

Про це сказав у ході спілкування з журналістами прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ми в постійному діалозі з МВФ. Мінфін веде переговори. Але такий дати підписання меморандуму і засідання Ради директорів - УНІАН) поки немає", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.

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У листопаді МВФ оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з яким прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, сформованого з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми.

У грудні Україна прийняла бюджет, а також виконала одну з найважливіших на поточний момент рекомендацій Фонду в частині відновлення банківської системи та провела націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк".

У Міністерстві фінансів очікують, що засідання Ради директорів в Україні відбудеться в кінці січня. У самому Фонді відзначали, що точної дати засідання немає, однак Рада директорів збереться для обговорення програми реформ з Україною "найближчими тижнями".