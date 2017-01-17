Підвищення "мінімалки" не впливає на коливання курсу гривні - прем'єр

Підвищення мінімальної заробітної плати не впливає на коливання курсу гривні, оскільки підвищені зарплати будуть виплачені в лютому, сказав у ході спілкування з журналістами прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я запропонував би політиканам та експертів, які говорять про те, що мінімальна зарплата вже вплинула на курс гривні, подивитися в дзеркало. Ми ще не виплатили у січні мінімальну зарплату. Вона буде виплачена в лютому. Вона ніяк не могла вплинути на курс, і не буде впливати на курс. Не треба розганяти паніку. Треба жити і дати людям нормальну зарплату", - сказав глава уряду.

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Раніше голова уряду підкреслював, що коливання курсу гривні, які на поточний момент фіксуються на валютному ринку України, є виключно сезонними і Національний банк володіє всім набором інструментів для того, щоб стабілізувати ситуацію і заспокоїти настрої на ринку.

За оцінками опитаних УНІАН експертів, девальвація гривні поточного року триватиме, і до кінця року курс гривні до долара становитиме 30-32 гривні/долар, при цьому основні коливання на валютному ринку традиційно очікуються на початку і в кінці року.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.