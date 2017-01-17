Україна розраховує в найближчі тижні отримати черговий транш від МВФ - Порошенко

Україна розраховує вже найближчими тижнями отримати четвертий за рахунком кредитний транш за чотирирічною програмою співпраці з основним кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу Bloomberg в рамках роботи на 47-му Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

"Україна до кінця 2016 року виконала усі умови попереднього Меморандуму з МВФ, включаючи націоналізацію найбільшого в країні приватного банку "ПриватБанк". Я впевнений, що в найближчі тижні відбудеться засідання Ради директорів по Україні і ми продовжимо ефективне співробітництво. І важливо не тільки отримання грошей (близько 1,3 мільярда доларів - УНІАН), але і той меседж, який буде посланий інвесторам - приходити в Україну", - зазначив президент.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман також зазначав, що Україна продовжує переговори з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом. Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів. у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.

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У листопаді МВФ оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з яким прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, сформованого з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми.

У грудні Україна прийняла бюджет, а також виконала одну з найважливіших на поточний момент рекомендацій Фонду в частині відновлення банківської системи та провела націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк".

У Міністерстві фінансів очікують, що засідання Ради директорів в Україні відбудеться в кінці січня. У самому Фонді відзначали, що точної дати засідання немає, однак Рада директорів збереться для обговорення програми реформ з Україною "найближчими тижнями".