Гройсман пояснив, до кого будуть застосовувати штрафні санкції за невиплату зарплат

Штрафні санкції за невиплату зарплат будуть застосовуватися тільки до порушників чинного закону про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень.

Про це в ході поїздки в Чернігівську область сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Жити добре повинен не тільки власник бізнесу, але і його наймані працівники. Багато хто це розуміють, але є і ті, хто хоче щось нахімічити, менше сплатити найманому працівнику. Але закон дуже чітко говорить про те, що кожен працівник повинен отримувати не менше 3200 гривень. І якщо роботодавець не нараховує 3200 гривень, він буде оштрафований. Там серйозні штрафні санкції як покарання того, хто не платить (зарплату – УНІАН), – сказав Гройсман. – Але я не хочу нікого карати. Білому бізнесу, який виплачує чесну зарплату, нема чого боятися. Я буду його захищати".

Гройсман нагадав, що Кабмін вже прийняв рішення про проведення перевірок виконання закону про підвищення мінімальної зарплати і групи для перевірок вже створені – як на державному рівні, так і на рівні місцевої влади, які наділені необхідними повноваженнями.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня поточного року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Додатковий обсяг видатків на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, складе 28 мільярдів гривень. Крім того, з початку року набрали чинності законодавчі норми, якими серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат "у конверті" у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

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Як підкреслював прем'єр-міністр Гройсман, підвищення зарплат українців у поточному році є однією з ключових завдань уряду на цей рік. За словами прем'єра, уряд вже заклало основи зростання промислового виробництва і розвитку індустріального потенціалу країни, які дозволять роботодавцям забезпечити зростання їх доходів. Однак поряд з виробничим зростанням необхідно забезпечити зростання доходів найманих працівників.

При цьому Гройсман звернув увагу, що уряд буде пильно стежити за виконанням цієї задачі і моніторити ситуацію з виплатою зарплат в бюджетній сфері, так і в приватному секторі. З цією метою в уряді і на місцевому рівні створено спеціальні робочі групи по моніторингу ситуації. Одночасно в Кабміні будуть стежити за тим, щоб виконання закону про виплати зарплат не стало додатковим тиском на чесний бізнес. Гройсман пригрозив звільняти чиновників, які будуть перевищувати свої повноваження і накладати штрафи на законослухняні підприємства.