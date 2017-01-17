Британія вийде з єдиного ринку Євросоюзу після Brexit - ЗМІ

Великобританія вийде зі складу єдиного ринку Євросоюзу і виключає можливість м'якого варіанту Brexit, повідомляє Новое время з посиланням на Reuters.

Зокрема, про це заявила прем'єр-міністра Великобританії Тереза Мей, пообіцявши представити остаточний варіант угоди в британському парламенті найближчим часом.

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За словами Мей, Лондон буде домагатися рівноправного партнерства з ЄС, але не буде застосовувати моделі, які вже використовуються іншими країнами, які мають угоди про вільну торгівлю з блоком.

"Я хочу чітко дати зрозуміти: те, що я пропоную не може означати членство Великобританії в єдиному ринку... Замість цього, ми прагнемо до максимально можливого доступу до нього і нового всеосяжного і амбіційній угоді про вільну торгівлю", – підкреслила прем'єр.

Процес переговорів про вихід з ЄС почнеться до кінця березня і триватиме близько двох років.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереження Великобританії у складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти - 48%. Шотландія і Північна Ірландія в основному проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.