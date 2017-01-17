Данилюк очікує $1 мільярд траншу від МВФ на початку лютого

Міністр фінансів України Олександр Данилюк очікує отримання чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду у сумі близько 1 мільярда доларів на початку лютого, повідомляє агентство Reuters з посиланням на інтерв'ю міністра в Давосі (Швейцарія) в рамках Всесвітнього економічного форуму.

"Ми плануємо отримати близько 1 мільярда доларів", - сказав міністр.

Данилюк підкреслив, що Україна продовжує реформувати економіку в рамках програми з МВФ, щоб отримати чергові транші кредиту, включаючи прийняття держбюджету на 2017 рік з допустимим дефіцитом 3% ВВП.

За його словами, також очікується отримання гарантій від США, проте міністр не озвучив подробиці.

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Раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу Bloomberg в Давосі заявив, що Україна розраховує отримати транш МВФ вже найближчими тижнями, оскільки до кінця 2016 року наша країна виконала всі умови попереднього меморандуму з Фондом.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що Україна продовжує переговори з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.

У Міністерстві фінансів очікують, що засідання Ради директорів в Україні відбудеться наприкінці січня. У самому Фонді зазначали, що точної дати засідання немає, однак Рада директорів збереться для обговорення програми реформ з Україною "найближчими тижнями".