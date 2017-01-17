Пташиний грип: Гонгконг обмежив ввезення м'яса птиці та яєць з двох областей України

Гонгконг ввів тимчасові обмеження на імпорт пташиного м'яса і яєць з Одеської та Чернівецької областей у зв'язку зі спалахами на цих територіях гострого вірусного захворювання – пташиного грипу.

Про це повідомляється на сайті гонгконгского Центру з безпеки харчових продуктів Департаменту харчових продуктів і гігієни навколишнього середовища.

Згідно з повідомленням, за 11 місяців 2016 року Україна експортувала в Гонгконг близько 2,98 мільйона яєць. При цьому поставки вітчизняного м'яса птиці в це держава досі не здійснювалися.

На сайті відомства наголошується, що Гонгконг також заборонив імпорт м'яса птиці та яєць з Єгипту, Чехії, Хорватії, Румунії, деяких регіонів Польщі, Великобританії, Німеччини, Індії, Японії і т. д.

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Як повідомляв УНІАН, перші спалахи пташиного грипу в Україні в 2016 році ветеринари зафіксували 30 листопада в Херсонській області. До цього останні випадки пташиного грипу в нашій країні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).

На початку січня 2017 року нові спалахи захворювання були виявлені в Чернівецькій та Одеській областях.

6 грудня Європейський Союз, а 4 січня ще й Білорусь заборонила імпорт українського м'яса птиці.

Пташиний грип – гостра вірусна інфекція птахів, яка характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу сприйнятливі як домашні, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Як тільки відповідне захворювання виявлено на якій-небудь території, відомства встановлюють обмеження на експорт птиці з цієї країни і вживають відповідних заходів по ліквідації хвороби (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значної економічної шкоди як державі, так і виробникам.