Нардеп оприлюднив перелік державних підприємств і установ, які працюють з російськими банками

Народний депутат з УКРОПу Віталій Купрій на своїй сторінці в мережі Facebook оприлюднив перелік українських державних підприємств і установ, які користуються послугами російських банків.

Читайте такожНБУ оприлюднив дані з очищення банківської системи за 3 роки

У ньому, зокрема, державні гіганти «Укрзалізниця», «Укренерго», «Адміністрація морських портів України», «Державне космічне агентство України», низка вугільних підприємств та структури «Укроборонпрому». Фігуранти переліку обслуговуються у фінустановах, що контролюються Російською Федерацією, мають у них зарплатні проекти, відкриті рахунки та кошти на них, кредитні лінії та заборгованості. Серед банків, які надають послуги українським держструктурам, – «Сбєрбанк», «Промінвестбанк», «Альфа-Банк», «БМ Банк», «ВТБ Банк».

«Це не тільки робить залежними наші державні компанії від агресора, але й створює справжню загрозу національній безпеці України», – наголосив Віталій Купрій. Нардеп також закликав владу покласти край такій ситуації, оскільки вона є ганебною.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Віталій Купрій зареєстрував у Верховній Раді проект постанови «Про припинення співпраці державних і комунальних підприємств з банками країни-агресора» (№ 5383).

За словами політика, Україна повинна застосувати цей механізм впливу на Російську Федерацію, адже розширення санкцій не дає бажаного результату. У проекті постанови пропонується рекомендувати Кабінету Міністрів заборонити співпрацю державних та комунальних підприємств з дочірніми структурами російських банків, провести інвентаризацію рахунків таких підприємств та установ у банках, які контролюються РФ.

Після цього НБУ має забезпечити рефінансування українських банків, готових взяти на себе кредитні зобов’язання державних і комунальних підприємств у російських фінустановах. Крім того, із застави російських банків має бути виведене все державне та комунальне майно України.