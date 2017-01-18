У США заявляють про завершення врегулювання справи з Deutsche Bank
Міністерство юстиції США заявило про завершення врегулювання справи з Deutsche Bank на 7,2 мільярда доларів.
Ця заява з’явилася 17 січня, майже за місяць після оприлюднення банком умов врегулювання, пише Радіо Свобода.
Німецький банк повинен буде заплатити 3,1 мільярда штрафу готівкою і надати 4,1 мільярда у вигляді допомоги проблемним домогосподарствам, позичальникам та постраждалим громадянам.
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Deutsche Bank звинувачують у тому, що він вводив в оману інвесторів під час продажу іпотечних цінних паперів у період між 2006-м і 2007-м роками.
«Deutsche Bank не лише ввів в оману інвесторів, він прямо сприяв міжнародній фінансовій кризі», – заявляла міністр юстиції США Лоретта Лінч.
Початкова сума претензій до Deutsche Bank становила 14 мільярдів доларів. На тлі цього минулої осені акції банку падали до рекордних мінімумів.
Як і передбачалося, цю справу врегулювали до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня.