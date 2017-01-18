Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 27,62 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 січня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2762,9792 (17 січня – 2772,1541)

100 EUR – 2951,9670 (17 січня – 2936,8201)

10 RUR – 4,6514 (17 січня – 4,6507)

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Як повідомляв УНІАН, 17 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,58/27,65 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,4885/29,5633 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4376/0,4397 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,6298 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 386 угод на суму 204,32 мільйона доларів.