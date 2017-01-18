Наглядову раду "Приватбанку" очолив турецький банкір

Оновлена наглядова рада націоналізованого "Приватбанку" на своєму першому засіданні обрала головою наглядової ради фінансиста і автора програми реформування банківської системи Туреччини Енгіна Акчакоча.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Упевнений, Енгін Акчакоча, якого обрано головою ради, чудово впорається з новими обов'язками. Енгін є легендарним банкіром, який свого часу допоміг Туреччини подолати фінансову кризу, а сьогодні допомагатиме відновлювати найбільший банк в країні", - написав Данилюк.

Він зазначив, що нова наглядова рада "Приватбанку" сформована з найкращих світових фахівців, більшість з яких - іноземці та представники міжнародних фінансових організацій.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

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До складу ради увійшли керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку у Східній Європі Франсіс Маліж, заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, член ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов, керуючий партнер інвесткомпанії Apollo Management Андреа Манетта, фінансист і автор реформи фінсектора в Ірландії Стівен Силиг, уповноважений з перспективним проектам "Нафтогазу" Сергій Алексєєнко, а також фінансист і автор програми реформування банківської системи Туреччини Енгін Акчакоча.