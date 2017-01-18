Світові торги: долар зміцнюється після падіння до 7-тижневого мінімуму

На світових торгах в середу, 18 січня, долар зміцнюється після падіння до мінімуму семи тижнів до ієни на тлі очікування виступу глави ФРС Джанет Йеллен щодо грошово-кредитної політики США, передає Reuters.

Американська валюта зміцнилася на 0,6 відсотка - до 113,30 ієни після проходження мінімуму семи тижнів на рівні 112,57 ієни. Японська валюта зміцнювалася сім сесій поспіль.

Читайте такожДевальвація гривні до кінця року складе 30-32 гривні за долар - експертиІндекс долара, що показує динаміку валюти США до шести основних валют, склав 100,640 пункту, додавши 0,3 відсотка. У вівторок долар впав до 100,26 пункту, найнижчого значення з 8 грудня.

Євро знизився на 0,28% - до $1,0683, напередодні подолавши позначку $1,07195, що є максимальним значенням з 8 грудня.

У виступі Йеллен в середу можуть міститися посилання щодо напрямку монетарної політики США.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Вільямс сказав у вівторок, що бачить "вагомий привід" для трьох етапів підвищення ставки в поточному році, навіть без заходів податково-бюджетного стимулювання, однак якщо зростання економіки прискориться, ФРС доведеться прискорити темпи підвищення ставок.

Член керівництва ФРС Лэйл Брэйнард у вівторок приєдналася до хору чиновників регулятора, що повідомляють, що поглиблення бюджетного дефіциту може підстьобнути інфляцію.

Інвестори, крім того, очікують виходу даних про індекс споживчих цін в США в середу.

Британський фунт впав на 0,7% - до $1,2330, показавши напередодні найбільший відсотковий зріст з 1998 року, після того як британський прем'єр Тереза Мей сказала, що Велика Британія покине єдиний ринок Євросоюзу, коли вийде з блоку.