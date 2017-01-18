Відгомін кризи-2008: Deutsche Bank виплатить $7,2 мільярда владі і клієнтам із США

Німецький Deutsche Bank і Міністерство юстиції США досягли угоди по справі про продаж проблемних іпотечних облігацій банку перед фінансовою кризою 2008 року, пише "Комерсант".

Для зняття всіх претензій Deutsche Bank зобов'язався виплатити штраф у розмірі $3,1 млрд. Крім того, банк повинен направити $4,1 млрд на відшкодування збитків американським клієнтам.

«Цим рішенням Deutsche Bank притягується до відповідальності за незаконні дії та безвідповідальну практику кредитування, які заподіяли серйозний і довгостроковий збиток інвесторам і американському суспільству. Deutsche Bank не просто ввів в оману інвесторів, він сприяв розвитку міжнародної фінансової кризи»,— заявила глава Мін'юсту США Лоретта Лінч.

Читайте такожБайден закликав Україну виконувати вимоги МВФ і проводити реформи в енергетичному секторіНагадаємо, початкова сума претензій до Deutsche Bank становила $14 млрд, банк відмовився виплачувати цю суму. Тоді керівництво Deutsche Bank зрівнювало своє покарання з іншими аналогічними справами — наприклад, Goldman Sachs Мінфін США пред'являв претензії на $15 млрд, а банк заплатив тільки $5 млрд.