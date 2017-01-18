Приріст митних платежів у грудні склав 4 мільярди - Гройсман

Приріст митних надходжень в грудні 2016 року збільшився удвічі в порівнянні з місячними надходженнями в період з серпня по вересень, і склав 4 мільярди гривень.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"У минулому році я добився з серпня зростання сплати митних внесків на 2 мільярди гривень щомісяця. У грудні ми домоглися вже "плюс" 4 мільярди. Це означає, що ми на 4 мільярди гривень скасували безліч корупційних схем", - цитує прес-служба Гройсмана.

Прем'єр також нагадав, що 50% від перевиконання планів українських митниць зараховуються до місцевих бюджетів.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року Гройсман анонсував масштабні зміни в роботі митниці, продиктовані вимогами бізнесу, а також рекомендаціями міжнародних фінансових організацій. У травні Україна і США уклали угоду про взаємну допомогу з митних адміністрацій, що передбачає співпрацю між Державною фіскальною службою України і Митною та прикордонної службою США у припиненні протиправних дій, які завдають шкоди економічним інтересам обох країн. Угода стала одним з етапів дворічного проекту реформування української митниці від уряду США з обсягом фінансування 4 мільйони доларів. Проект був узгоджений навесні 2016 року.

Раніше прем'єр оцінив потенціал зростання митних платежів до бюджету України в 50 мільярдів гривень на рік.