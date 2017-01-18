У Мінфіні назвали можливий розмір зарплат співробітників фінполіції

У розробленому Міністерством фінансів України законопроект "Про фінансову поліцію" (ФП) пропонується встановити зарплати співробітників створюється відомства на рівні від 16 до 64 тисяч гривень, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, передбачається, що керівник Фінполіції буде отримувати близько 64 тисяч гривень на місяць. Мінімальна зарплата в ФП становитиме 16 тисяч гривень. Крім того, законопроектом передбачається щомісячна доплата за вислугу років, за доступ до державної таємниці і за знання іноземних мов.

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"При цьому середня зарплата податкового міліціонера в першому півріччі 2015 року становила 4,7 тисячі гривень. Даних за 2016 рік Мінфін не надає", - йдеться в матеріалі.

Необхідність встановлення високих зарплат в Мінфіні пояснюють тим, що співробітники, які мають розвинені аналітичні здібності і орієнтуються в економічно-фінансових питаннях, як правило, високооплачувані і працюють в кращих аудиторських і консалтингових компаніях.

Отже, щоб залучити їх на роботу в держорган, потрібно запропонувати їм конкурентну винагороду.