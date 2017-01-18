Економіка України в 2017 році зросте на 1,9% - прогноз ООН

За даними експертів департаменту з економічних та соціальних питань Організації об'єднаних націй, темпи зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2017 році становитимуть 1,9%, а в 2018 році - 3,2%, йдеться в доповіді ООН.

Також, за даними експертів ООН, у 2017 році інфляція в Україні становитиме 12,7%, до 2018 року - 8,6%.

Крім того, аналітики прогнозують зростання економіки в країнах СНД на 1,7% після двох років спаду.

Читайте такожМВФ покращив прогноз на 2017-2018 роки для світової економіки

Зростання відбудеться завдяки стабілізації цін на нафту і зниженню політичної напруженості.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, зазначивши при цьому прогрес у реформуванні системи державних фінансів, боргової політики, реформування енергетичного та банківського секторів.