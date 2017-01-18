Фонд гарантування вкладів продовжив ліквідацію двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації "Грін Банку" і банку "Аксіома" на 1 рік.

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація "Грін Банку" продовжується до 22 січня 2018 року включно, банку "Аксіома" - до 29 січня 2018 року включно.

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Також повідомляється, що на відповідний період продовжуються повноваження ліквідаторів банків - Горбатюк Тетяни в "Грін Банк" та Приходько Юлії в банку "Аксіома".

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки Нацбанк прийняв рішення про виведення з ринку щодо 88 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 - 2015, 21 - в 2016 і 1 - в 2017 році. Рішення про скасування регулятор прийняв стосовно 81 з цих банків. Тільки 1 банк відновив роботу після продажу інвестору.