Кабмін затвердив бюджет ПФ з дефіцитом 141 мільярд гривень

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік з обсягом доходів 284 мільярд гривень і бюджетними дотаціями на покриття дефіциту 141 мільярд гривень.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Хочу сказати, що бюджет Пенсійного фонду України у нас зростає порівняно з 2016 роком, де у нас було 257 мільярдів, до 284 мільярдів. При цьому обсяг дотації, який ми з державного бюджету направляємо в Пенсійний фонд, зменшується зі 145 мільярдів гривень до 141 мільярда гривень", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, представляючи постанова про затвердження бюджету ПФ на 2017 рік.

При цьому Рева підкреслив, що зменшення бюджетних дотацій до Пенсійного фонду є позитивною тенденцією поступового зміни принципів функціонування пенсійної системи.

"Зменшення невелике, однак на тлі зростання загальної суми доходів - УНІАН) Пенсійного фонду це говорить про те, що ми знижуємо роль державного бюджету", - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, бюджет Пенсійного фонду на 2016 рік був затверджений з доходами 257 мільярдів гривень. Власні надходження Пенсійного фонду минулого року становили110 мільярдів гривень, а дотація з держбюджету – 145 мільярдів гривень. Ця дотація покрила в тому числі і дефіцит Пенсійного фонду у розмірі 81,3 мільярда гривень.

Проведення в Україні пенсійної реформи є однією з ключових реформ, озвучених основним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. При цьому завданням реформи є скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 150 мільярдів гривень і буде покритий переважно за рахунок дотацій з державного бюджету. За розрахунками уряду, скорочення дефіциту ПФ можливо за рахунок детінізації зарплат і підвищення рівня платіжної дисципліни, зокрема дисципліни сплати єдиного соціального внеску як ключового платежу до Пенсійного фонду. На поточний момент з 16 мільйонів громадян України, які працюють ЄСВ платять не більше 10 мільйонів.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко підкреслював, що Україна не брала на себе фіксовані зобов'язання підвищувати пенсійний вік в рамках пенсійної реформи, тому уряд не буде робити якісь кроки в цьому напрямку.