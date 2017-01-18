Гривня трохи зміцнилася на міжбанку
13:43, 18 січня 2017Фінанси
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Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,40/27,52 грн/дол.
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 27,5092 грн/дол. / Фото УНІАН
У середу, 18 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,40/27,52 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,2988/29,4271 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4655/0,4682 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,5092 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 78 угод на суму 43,52 млн дол.
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