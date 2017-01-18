Рада НБУ дала уряду ряд рекомендацій для стабілізації гривні

Рада Національного банку України за результатами позачергового засідання про поточний стан валютного ринку вирішила звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією переглянути практику бюджетної експансії наприкінці року, що передбачає нарощування пропозиції гривні в обігу.

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Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин, ця практика може мати значні негативні макроекономічні наслідки, ускладнюючи проведення монетарної політики і приводячи до втрат державних фінансів.

«Уряду також слід прислухатися до наших рекомендацій. Переконаний, що їх реалізація сприятиме відродженню довіри до банків, повернення депозитів у банківському секторі, активізації кредитування, а отже, створить міцну основу для відновлення національної економіки», - зазначив Данилишин.

Крім того, як зазначається в повідомленні, Рада НБУ рекомендує Кабміну здійснювати середньострокове прогнозування гривневої ліквідності Єдиного казначейського рахунку і активно управляти залишками на ЄКР за рахунок запозичень на внутрішньому ринку, а також вжити заходів для рівномірного відшкодування ПДВ упродовж року і упродовж кожного місяця.

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Крім цього, Рада рекомендувала правлінню НБУ посилити міжвідомчу координацію з урядом щодо розробки механізму продажу (купівлі) валюти Міністерством фінансів на міжбанківському валютному ринку без участі Національного банку.

Для більш ефективного згладжування шоків і нарощування міжнародних резервів Рада запропонувала правлінню НБУ продовжити практику валютних інтервенцій і помірної грошово-кредитної політики, спрямованої на досягнення середньострокових інфляційних цілей, а також розглянути можливість збільшення терміну обов'язкового продажу валютної виручки банками після її зарахування на розподільчий рахунок.

«Члени Ради Національного банку дійшли єдиної думки, що поточні коливання обмінного курсу матимуть незначний вплив на розвиток інфляційних процесів і виконання завдань Основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу. Тому Рада Національного банку України закликає не піддаватися панічним настроям, які нагнітають окремі експерти і політики», - резюмував Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні, 18 січня, на середину торгів встановилися на рівні 27,40/27,52 грн/дол.

За оцінками опитаних УНІАН експертів, девальвація гривні цього року триватиме і до кінця року курс гривні щодо долара становитиме 30-32 грн/дол., при цьому основні коливання на валютному ринку традиційно очікуються на початку і наприкінці року.

Історичний мінімум курсу української гривні що до долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.