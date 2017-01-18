Нацбанк діє стосовно Бахматюка упереджено і неадекватно, - Concorde Capital

Про це заявив керівник аналітичного відділу ConcordeCapital Олександр Паращій, коментуючи відкритого листа бізнесмена до президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, пише Главком.

«Ми бачимо неадекватні нападки Нацбанку на Бахматюка, озвучування нереальних цифр заборгованості Бахматюка незрозуміло перед ким. Цифра 38 мільярдів боргів (на яку посилається глава Нацбанку. - Ред.)базується на абсолютно непрофесійних висновках. Є ознаки того, що НБУ стосовно Бахматюка діє упереджено, неадекватно тисне на нього», - вважає Паращій.

Представник ConcordCapital зазначив, що звернення бізнесмена до керівництва країни також адресованей іноземним інвесторам, оскільки розміщене англійською мовою.

«Можливо, що адресатами звернення є не лише президент і прем'єр-міністр, із яким Бахматюк регулярно зустрічається. Цільова аудиторія - кредитори його агрокомпаній, - говорить Паращій. - Заява є і попередженням кредиторам, що якщо президент і прем'єр-міністр не втрутяться в ситуацію, то він не матиме можливості відповідати за своїми зобов'язаннями».

При цьому, за словами Олександра Паращія, інформаційні атаки з боку НБУ не позначилися на репутації Олега Бахматюка серед бізнесу, а розгорнута проти бізнесмена кампанія не вплинула на фінансове становищеагрохолдингуUkrlandfarming.

«Бахматюк виграє суди, ініційовані Нацбанком. У поліції та прокуратурі питань до нього немає. Тому позиція самого керівника НБУ щодо Бахматюка не має вирішального впливу на фінансовий стан агрохолдингуUkrlandfarming. Інформаційні атаки, ініційовані головою НБУ, не знищують репутацію Бахматюка», - зазначив аналітик.

Паращійтакож акцентує на тому, що оприлюднена Олегом Бахматюком інформація про махінації Валерії Гонтаревої з облігаціями, які були списані з балансу банку «Фінансова ініціатива», повинна стати приводом для розслідування прав оохоронних органів. Якщо ж факти підтвердяться, то можливі й кадрові рішення щодо керівництва Нацбанку.

«Якщо звинувачення Бахматюка в тому, що Гонтарева особисто заробила на перепродажі облігац ій, які були на балансі банку «Фінансова ініціатива», виявляться правдою - це дуже серйозна підстава для того, щоби Гонтареву зняти», - зазначив Олександр Паращій.

Як повідомлялося, голова ради директорів найбільшого в Україні агрохолдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк звернувся до президента та прем’єр-міністра з проханням втрутитися у конфлікт із головою Національного банку Валерією Гонтаревою. Він заявив, що впродовж 2,5 років його компанія зазнає рейдерських, інформаційних та юридичних атак, а також фінансовому тиску з боку НБУ. Зокрема, голова Нацбанку використовує службове становище і поширює неправдиву інформацію про акціонерів холдингу, що унеможливлює його роботу, завдає шкоди компанії, у якій працюють 37 тис. осіб, і загрожує економічній стабільності країни. Бахматюк заявив, що 2014 року Нацбанк спровокував банкрутство обох афілійованих з Ukrlandfarming банків («Фінансова ініціатива» та VAB Банк).

«Дисконтувавши ОВДП на 2 млрд. грн., НБУ спровокував непоправну «діру» в балансі, яка не була обґрунтована ринковими умовами. Це фактично стало формальною підставою для введення тимчасової адміністрації», - зазначає бізнесмен. За інформацією Бахматюка, частина цих ОВДП були перепродані компанії ICU, співвласником якої раніше була Гонтарєва. «Можна з усією впевненістю сказати, що на введенні тимчасової адміністрації фактично заробили партнери Гонтаревої», - заявив Бахматюк.