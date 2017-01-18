У НБУ забрали контроль над поліграфічним комбінатом "Україна", який друкує паспорти
Кабінет міністрів передав контроль над комбінатом Мінекономрозвитку.
Кабінет міністрів передав контроль над поліграфічним комбінатом «Україна», що займається виробництвом цінних паперів, від Національного банку до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
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Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.
«Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів» ... з управління Національного банку україни в сферу управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі», - йдеться в постанові.
Довідка УНІАН. «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів» був створений у 1992 році шляхом реорганізації та перепрофілювання поліграфкомбінату «Молодь», розташованого в Києві. Після перепрофілювання комбінат почав виготовляти документи, що засвідчують особу, марки акцизного збору, документи про освіту, цінні папери, поштові марки тощо.
Сьогодні комбінат виробляє в тому числі бланки паспортів громадянина України нового зразка у формі пластикової ID-картки.