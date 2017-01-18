Міністр соцполітики: ми не бачимо підстав для підвищення пенсійного віку

На сьогодні в Україні немає необхідності змінювати пенсійний вік, оскільки в країні достатньо інших внутрішніх резервів для забезпечення пенсіонерів. Як повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики, про це сказав міністр Андрій Рева.

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«Пенсійний вік необхідно залишити таким, який він є. Позиція уряду в тому, що сьогодні ми не бачимо підстав для підвищення віку. Це в Європі, де платників єдиного соцвнеску стає дедалі менше, це (підвищення віку - УНІАН), треба думати, вихід. В Україні у нас достатньо внутрішніх резервів, оскільки з працюючих громадян тільки половина сплачує ЄСВ, - сказав міністр. - Нам необхідно стимулювати сплату цього податку в Пенсійний фонд. І головне, щоб вони (платники податків - УНІАН) зрозуміли, що, не виплачуючи податки сьогодні, завтра вони не отримають права претендувати на пенсію для себе»

Міністр нагадав, що на сьогодні пенсійний вік для чоловіків становить 60 років. Жінки виходитимуть на пенсію в 60 років не раніше 1 січня 2021 року. Сьогодні на пенсію можуть претендувати жінки 58 з половиною років.

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Як наголосив Рева, підвищення пенсійного віку зараз означатиме свого роду покарання для працівників, які чесно сплачували пенсійні внески.

Як повідомляв УНІАН, проведення в Україні пенсійної реформи є однією з ключових реформ, озвучених основним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. При цьому завданням реформи є скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 150 млрд грн і буде покритий переважно за рахунок дотацій з державного бюджету. За розрахунками уряду, скорочення дефіциту ПФ можливо за рахунок детінізації зарплат і підвищення рівня платіжної дисципліни, зокрема, дисципліни сплати єдиного соціального внеску як ключового платежу до Пенсійного фонду. На сьогодні з 16 млн громадян України, які працюють ЄСВ платять не більш як 10 млн.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко наголошував, що Україна не брала на себе фіксованих зобов'язань підвищувати пенсійний вік у рамках пенсійної реформи, тому уряд не робитиме будь-яких кроків у цьому напрямі.

Сьогодні, 18 січня, Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік з доходами 284 млрд грн і дотацією з державного бюджету в розмірі 141 млрд грн.