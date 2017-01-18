НБУ ввів нові вимоги щодо оцінки банками кредитного ризику

НБУ нагадав, що у 2016 році банки застосовували ці вимоги в тестовому режимі. Водночас тривала дискусія між банками і НБУ щодо окремих положень цього нормативно-правового акта. Обробивши результати тестового режиму та пропозиції банківської спільноти, Національний банк вніс зміни до постанови.

Читайте такожНацбанк розраховуватиме індекс фінансового стресу

Зокрема, регулятор відтермінував впровадження окремих ознак високих кредитних ризиків до початку 2019 року, врегулював питання оцінки кредитного ризику за операціями СВОП, встановив умови, за яких кредитний ризик за такими операціями не виникає.

Крім того, НБУ розширив перелік інструментів забезпечення виконання зобов'язань боржника іншими учасниками групи, зокрема, передбачено можливість використання фінансових поручительств та безвідкличних резервних акредитивів.

Регулятор також дозволив банкам використовувати в роботі фінансову звітність позичальників, отриману з відкритих джерел інформації.

«Ці зміни дадуть змогу повніше врахувати поточні обставини, зокрема, особливості посткризової роботи з позичальниками», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в липні 2016 року удосконалив підхід до оцінки банками очікуваних втрат від кредитних ризиків. Положення встановлює чіткі деталізовані правила та загальні принципи оцінки кредитного ризику. У 2016 році положення застосовувалося в тестовому режимі.