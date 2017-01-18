Валютні гойдалки: гривня закрила міжбанк на позначці 27,62 за долар

У середу, 18 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,56/27,62 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,4230/29,4871 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4376/0,4397 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,4919 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 490 угод на суму 230,40 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до середини торгів встановилися на рівні 27,40/27,52 грн/дол.

У вівторок, 17 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,58/27,65 грн/дол.