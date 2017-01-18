Нацбанк другий день поспіль зміцнює офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2749.1865 (18 січня – 2762.9792)

100 EUR – 2931.7325 (18 січня – 2951.9670)

10 RUR – 4.6452 (18 січня – 4.6514).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 18 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,56/27,62 грн/дол.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 29,4230/29,4871 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4376/0,4397 грн/рубль.