Нацбанк другий день поспіль зміцнює офіційну гривню
18:50, 18 січня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 19 січня: 100 USD – 2749.1865 грн; 100 EUR – 2931.7325 грн; 10 RUR – 4.6452 грн.
Гривня закрила міжбанк на позначці 27,62 за долар / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2749.1865 (18 січня – 2762.9792)
100 EUR – 2931.7325 (18 січня – 2951.9670)
10 RUR – 4.6452 (18 січня – 4.6514).
Як повідомляв УНІАН, у середу, 18 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,56/27,62 грн/дол.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 29,4230/29,4871 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4376/0,4397 грн/рубль.
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