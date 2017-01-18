Фонд гарантування за рік виплатив вкладникам банків-банкрутів майже 15 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2017 року виплатив вкладникам неплатоспроможних банків в своєму управлінні 80,866 млрд грн, що на 14,936 млрд грн більше за показник на 1 січня 2016 року.

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Як повідомила прес-служба Фонду, за 12 місяців 2016 року надходження регулярного збору банків становили 3,332 млрд грн, надходження від ліквідованих банків – 7,220 млрд грн, у тому числі 3,915 млрд грн - від погашення кредитів, 3,204 млрд грн - від продажу активів, і 101 млн грн - від оренди майна.

Також повідомляється, що станом на початок 2017 року в реєстрі учасників Фонду налічується 99 банків-учасників.

Як повідомляв УНІАН, обсяг ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 січня 2017 року становить 15,316 млрд грн, що на 1,232 млрд грн, або на 8,7%, більше за показник на 1 січня 2016 року.

Наприкінці грудня 2016 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про випуск облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 7,9 млрд грн для кредитування Фонду гарантування вкладів.

У 2015 році обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів скоротився на 2,789 млрд грн, або на 16,5%.