Кабмін схвалив законопроект про механізми боротьби з патентним тролінгом

Як повідомили у прес-службі уряду, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

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«Відсутність дієвого механізму боротьби з патентним тролінгом значно знижує інвестиційну привабливість України», - цитує прес-служба першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

Законопроект, розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі, передбачає створення дієвого механізму боротьби з патентним тролінгом. Зокрема, створює можливість адміністративного оскарження в Апеляційній палаті виданих патентів (свідоцтв) на промислові зразки.

«Рішення проблеми патентного тролінгу - це крок, на який чекають як імпортери, так й іноземні інвестори. Зараз патентні тролі можуть блокувати ввезення найпростіших товарів (наприклад, вішалок або планшетів) шляхом одержання патенту та внесення його в митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності. Ми пропонуємо реальний механізм протидії цьому», - наводяться в повідомленні слова заступника міністра економрозвитку Михайла Титарчука.

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Крім того, законопроект передбачає можливість подання заявок на реєстрацію промислових зразків і товарних знаків у електронній формі.

Також для промислових зразків пропонується ввести додатковий критерій охороноздатності - індивідуальний характер об'єкта, який пропонується охороняти патентом (свідоцтвом). Законопроект також створить можливість реєстрації колективної торговельної марки.

Як повідомляв УНІАН, за словами глави Мінекономрозвитку Степана Кубіва, реформа системи прав інтелектуальної власності (ІВ) включатиме імплементацію законодавства Європейського Союзу, посилення захисту ІВ і зміну системи розподілу роялті.

На початку вересня 2015 року Мінекономрозвитку в рамках реформування сфери інтелектуальної власності планував розробити законодавчий механізм для підвищення ефективності боротьби з інтернет-піратством та захисту авторських прав.

У лютому 2016 року Міжнародний альянс інтелектуальної власності (IIPA) третій рік поспіль визнав Україну основним порушником авторських прав в інтернеті. Згідно з даними міжнародних експертів, авторські права в Україні систематично порушуються, і це порушення може спричинити цілий ряд адміністративних і фінансовий санкцій – аж до запровадження додаткових мит на український експорт та скасування програм технічної допомоги нашій країні.