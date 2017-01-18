Посол України в Туреччині: товарообіг між країнами щорічно знижується на 20-25%

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга констатує зменшення товарообігу між Україною і Туреччиною в останні роки.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав під час відеовключення в рамках проекту «Дипломатія без кордонів».

«Товарообіг між двома країнами на сьогодні сягає майже 4 млрд дол. На жаль, за останні роки ми фіксуємо тенденцію падіння нашого двостороннього товарообігу, зокрема, щороку він знижується в середньому на 20-25%», - сказав посол.

Водночас, за словами Сибіги, Україна має позитивне сальдо у торгівлі з Туреччиною.

«Україна продає в Туреччину більше товарів і послуг майже на 800 млн дол», - додав посол.

Він також повідомив, у 2016 році турецькі інвестиції в Україну збільшилися на 60 млн дол. і становили 260 млн дол.

«Найбільший обсяг турецьких інвестицій спрямований до підприємств у сфері промисловості - це близько 30%, та комунікацій, а також оптова та роздрібна торгівля. Якщо брати український сегмент в Туреччині, також більшість наших підприємств інвестують в Туреччині в промисловість та у сферу послуг», - сказав Сибіга.

За словами посла, у Туреччині на сьогодні зареєстровано близько 600 підприємств з українським капіталом.

Крім того, як повідомив Сибіга, Туреччина надає допомогу Збройним силам України.

«Ця програма розрахована на 5 років, тобто, якщо все буде в порядку, українські Збройні сили у найближчі 5 років щороку будуть отримувати близько 3 млн дол. допомоги», - додав він.

Посол також зазначив, що питання щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами ще не вирішено.

«Переговорні групи експертів перебувають в постійному контакті. На сьогодні залишилося непогодженими деякі чутливі групи товарів, якщо брати кількісний вимір у 22 тис. позицій, які мають бути охоплені угодою про зону вільної торгівлі, непогодженими залишилися близько 1800»,- сказав він.

«Позиція української сторони полягає в готовності досягати домовленості, але компроміс має бути взаємовигідним», - додав посол.