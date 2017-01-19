Мексиканський песо продовжує оновлювати історичні мінімуми в очікуванні інавгурації Трампа

Мексиканський песо в середу знову опустився до історичного мінімуму на тлі інавгурації нового президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.

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За даними банку Citibanamex, у середу ціна американської валюти для покупки в банківських відділеннях становила 22,25 песо, що на 40 сентаво гірше за показник попереднього дня. При цьому офіційний курс долара ЦБ Мексики становив 21,85 песо, пише РИА Новости.

Падіння мексиканської валюти відбувається на тлі невпевненості ринків перед вступом на посаду Трампа, відомого своєю антимексиканською риторикою. У першу чергу це стосується подальшого майбутнього угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі NAFTA, в яку входять США, Канада і Мексика.

Трамп складе присягу і стане 45-м президентом США у п'ятницю, 20 січня.