"Нікому нічого не віддам": Суд Росії дозволив не виплачувати компенсацію по справі ЮКОСа

Конституційний суд РФ прийшов до висновку, що постанова ЄСПЛ у справі ЮКОСа суперечить нормам російської Конституції, і звільнила Росію від зобов'язання виконувати його, передає РІА Новости.

"Росія має право відступити від накладених на неї обов'язків, якщо це єдиний спосіб не порушити Конституцію", — зачитав рішення глава КС Валерій Зорькін.

За його словами, стосунки російського і європейського законодавства повинні бути не субординаційними, а будуватися у формі діалогу.

Читайте також"Друга хвиля" у справі ЮКОСА: до Гааги направлені три позови проти Росії на $15 мільярдів"Європейський суд повинен поважати суверенітет російського законодавства", — йдеться в постанові.

Зорькін визнав європейську систему захисту прав людини фундаментальною і в зв'язку з цим закликав знайти компроміс у ситуації, що склалася.

Як повідомляв УНІАН, три позову "другої хвилі" сумарним обсягом 15 мільярдів доларів подані проти Росії у справі ЮКОСа в міжнародний арбітраж у Гаазі в 2013-2014 роках, загальна сума претензій колишніх акціонерів ЮКОСа складає 65 мільярдів доларів.

Ще два позови, подані до Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати у 2005 і 2007 роках, Росією були виграні.